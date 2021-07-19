Эксперты: российские банки в I полугодии увеличили выдачу потребкредитов на 13,9%

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Количество выданных российскими банками потребительских кредитов в I полугодии 2021 года составило 7,62 млн, что на 13,9% больше, чем годом ранее, но на 16,5% меньше, чем за аналогичный период 2019 года. Такие данные, основанные на информации от 4 тыс. российских кредиторов, представило Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

Рост показателя в НБКИ объясняют отменой ограничительных мер по борьбе с коронавирусом, введенных во II квартале прошлого года.

"Ситуация в сегменте потребкредитования в январе - июне 2021 года в целом остается стабильной. Количество выданных потребкредитов колеблется в пределах 1,2-1,4 млн в месяц. Однако, несмотря на достаточно неплохие темпы выдачи, до показателей "допандемийного" 2019 года еще очень далеко", - приводит пресс-служба слова директора по маркетингу НБКИ Алексея Волкова.

Наибольшее количество потребкредитов в I полугодии было выдано в Москве (409 тыс.), Московской области (354,5 тыс.) и Краснодарском крае (294,0 тыс.). Увеличение выдачи потребительских кредитов в I полугодии по сравнению с аналогичным периодом прошлого года было отмечено практически во всех регионах страны. Наибольший рост среди 30 регионов - лидеров по количеству выданных потребкредитов продемонстрировали Москва (+30,1%), Санкт-Петербург (+28,7%) и Республика Татарстан (+26,5%).