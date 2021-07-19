Токаев поручил проработать вопрос о выпуске "Спутника Лайт" на фармплощадках Казахстана

НУР-СУЛТАН, 19 июля. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев считает необходимым проработать вопрос о поставке и выпуске российской вакцины "Спутник Лайт" на фармацевтических площадках республики.

"Следующий вопрос связан с необходимостью расширения линейки вакцин от производителей-лидеров в этой области. Следует проработать вопрос о поставке и выпуске новой российской вакцины "Спутник Лайт" на отечественных фармплощадках", - сказал он в понедельник в ходе совещания, посвященного эпидемической ситуации в стране.

Продвижение QazVac

Токаев также поручил ускорить регистрацию отечественной вакцины от коронавируса QazVac во Всемирной организации здравоохранения и продвигать препарат на зарубежные рынки.

"С учетом планируемого на сентябрь промышленного выпуска отечественной вакцины QazVac предстоит ускорить ее регистрацию во Всемирной организации здравоохранения. Это работа Минздрава и МИДа. Важно организовать работу по продвижению QazVac на рынки третьих стран в рамках двусторонних договоренностей. Правительству: прошу взять данный вопрос на особый контроль и доложить о результатах в месячный срок", - сказал он в понедельник в ходе совещания, посвященного эпидемической ситуации в стране.

Глава государства также отметил, что в вопросе вакцинации крайне важна солидарная позиция отечественного бизнеса, поскольку без достижения коллективного иммунитета полностью снять санитарные ограничения для предпринимательской сферы невозможно. "Как я уже говорил, нам нужно адаптироваться и научиться жить и работать в условиях пандемии. Для бизнеса и потребителей это во многом возможно благодаря цифровому решению Ashyq [мобильное приложение, предназначенное для контроля и анализа сведений об эпидемической ситуации в стране]. Программа оправдывает свое предназначение", - указал президент.

Вакцину QazVac разработал Научно-исследовательский институт проблем биологической безопасности комитета науки Министерства образования и науки Казахстана. Сейчас она проходит третью фазу клинических испытаний. Вакцинация данным препаратом в республике началась с 26 апреля.