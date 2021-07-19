Единороссы предложили ретейлерам и отраслевым союзам подписать соглашения о снижении цен

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Партия "Единая Россия" рекомендует правительству РФ способствовать заключению соглашений торговых сетей с отраслевыми союзами о снижении наценок на продукты первой необходимости. Комплекс мер был оглашен в понедельник вице-спикером Госдумы Алексеем Гордеевым на совещании единороссов по сдерживанию цен на продукты питания.

"Предлагаю правительству России рекомендовать торговым сетям срочно подписать соглашения с отраслевыми союзами и ассоциациями сельхозпроизводителей под контролем соответствующих министерств о снижении торговых наценок на социально значимые продовольственные товары, прежде всего на овощную продукцию. Также установить право органов исполнительной власти регионов контролировать исполнение указанных соглашений на местах", - сказал Гордеев.

По его словам, необходимо организовать в регионах поставки сельхозпродукции от производителей для ее реализации на городских рынках и ярмарках без посредников на весь период уборки урожая. "Для координации решений этих задач предлагаем создать рабочую группу или штаб на федеральном уровне и в регионах", - уточнил он.

Кроме того, единороссы рекомендуют кабмину создать рабочую группу по совершенствованию законодательства для выстраивания баланса между интересами сельхозпроизводителей и торговых сетей и предусмотреть с 2022 года в программе развития сельского хозяйства меры поддержки строительства мест хранения сельхозпродукции на предприятиях малого и среднего агробизнеса. Среди других партийных инициатив - возвращение к теме создания сельхозкооперативов из местных производителей и привлечение трудовых мигрантов в период полевых и уборочных работ.

Как указал Гордеев со ссылкой на результаты мониторинга "Единой России", стоимость сельхозтоваров, отпускаемых производителями, сейчас может в разы отличаться от окончательной цены на прилавках магазинов.