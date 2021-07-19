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Цена нефти Brent опустилась ниже $71

В последний раз она находилась ниже этой отметки 10 июня

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в сентябре 2021 года на бирже ICE ускорила снижение до $70,9 за баррель (-3,66%), свидетельствуют данные торговой площадки на 14:52 мск.

К 15:10 мск цена сорта Brent замедлила падение и находилась на уровне $70,97 за баррель, что на 3,56% ниже уровня закрытия предыдущей сессии.

В последний раз цена Brent находилась ниже $71 за баррель 10 июня текущего года.

В то же время нефть марки WTI дешевеет до $68,72 за баррель (-3,97%).

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