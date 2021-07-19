Белоусов поручил проработать передачу данных между госинформсистемами и платформой МСП

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Первый вице-премьер Андрей Белоусов поручил проработать механизм передачи и обработки данных между государственными информсистемами и цифровой платформой малого и среднего предпринимательства (МСП). Об этом сообщили журналистам в секретариате Андрея Белоусова по итогам совещания, в рамках которого бизнесу была представлена концепция новой цифровой платформы МСП.

"По итогам совещания Андрей Белоусов подчеркнул важность реализации пилотного проекта для тестирования предлагаемых сервисов и подтверждения их востребованности бизнесом. Он также поручил дополнительно проработать механизм передачи и обработки данных между государственными информационными системами и цифровой платформой. Представители бизнеса поделились опытом консолидации больших данных в своих проектах и высказались в поддержку создания единой платформы для МСП", - говорится в сообщении аппарата первого вице-премьера.

В секретариате также отметили, что представители бизнеса считают, что при запуске платформы необходимо обеспечить гибкость системы и возможность сбора информации о пользователе уже в первый день его регистрации на платформе. Это позволит проактивно предлагать ему сопровождение бизнеса на всех этапах его развития.

Ранее по распоряжению председателя правительства РФ Михаила Мишустина корпорацией МСП создана рабочая группа, в которую вошли эксперты крупнейших цифровых платформ YouDo, Yandex, Тинькофф, OZON и др. В рамках рабочей группы корпорацией МСП проработана концепция платформы и верифицированы заложенные в ее основу подходы к архитектуре и пользовательским функциям. Платформа должна помочь предпринимателям проактивно и в одном месте получать необходимые сервисы поддержки для открытия, ведения и развития бизнеса.