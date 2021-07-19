Предприятия Оренбуржья получат субсидию на научно-исследовательские работы

ОРЕНБУРГ, 19 июля. /ТАСС/. Правительство Оренбургской области утвердило в понедельник новые региональные меры поддержки промышленности, среди которых - субсидирование научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства региона.

"Впервые оренбургские промышленники смогут получить до 500 тыс. рублей на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы. Субсидию будут предоставлять в форме возмещения уже понесенных затрат на научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки, покупку нового исследовательского, испытательного, контрольно-измерительного и технологического оборудования, а также на производство опытной серии продукции", - сказано в распространенном сообщении.

Субсидию из регионального бюджета будут выделять по итогам внедрения новых технологий в производство, уточнил губернатор Оренбургской области, слова которого приводятся в сообщении. Это позволит инвестировать в развитие региона и промышленные предприятия с новыми рабочими местами со стабильной заработной платой, считает он.

"Еще одна новая мера поддержки - это субсидирование затрат на уплату первого взноса при заключении договора лизинга оборудования с российскими лизинговыми организациями. Субсидии предоставят в форме возмещения уже понесенных затрат предприятий на уплату первого взноса при заключении договора лизинга. Оренбургские предприятия могут претендовать на поддержку до 10 млн рублей. <…> Третья мера поддержки, принятая сегодня на заседании областного правительства, - компенсация до 10 млн на приобретение нового оборудования для производства", - уточняется в сообщении.

Одним из условий получения новых форм государственной поддержки в Оренбургской области станет уровень заработной платы работников предприятий. Как уточнили в пресс-службе, он должен быть не ниже среднеобластного.