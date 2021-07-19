"Детский мир" отрицает возможность подорожания канцелярских товаров

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Подготовка ребенка к школе в РФ по стоимости находится на уровне 2020 года, сообщили ТАСС в компании "Детский мир".

"Мы заранее закупили все необходимые товары у поставщиков. Стоимость подготовки ребенка к школьному сезону останется на уровне прошлого года", - отметил представитель ретейлера.

Ранее газета "Ведомости" отмечала со ссылкой на президента Ассоциации предприятий индустрии детских товаров Антонину Цицулину, что канцелярские товары могут подорожать в среднем на 10-30% из-за удорожания основного сырья - полимерных материалов и целлюлозы.

"Детский мир" - лидер рынка детских товаров, доля компании на рынке детских товаров среди специализированных ретейлеров выросла с 50,2% в 2019 году до 59,8% в 2020 году. По итогам 2020 года доля компании на российском рынке детских товаров по объему выручки составила 22% (в 2019 году - 19%).