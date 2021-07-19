Мишустин освободил замглавы Минэнерго Яновского от занимаемой должности

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение об освобождении от должности заместителя министра энергетики Анатолия Яновского, говорится в документе.

"Освободить Яновского Анатолия Борисовича от должности заместителя министра энергетики Российской Федерации в связи с переходом на другую работу", - говорится в распоряжении.

Ранее источник ТАСС сообщал, что Яновский может уйти со своего поста в администрацию президента на должность помощника руководителя.

Анатолий Яновский работал заместителем министра энергетики с 2000 по 2004 год и с 2008 по 2021 год, курировал международную деятельность, угольную отрасль и имущественные отношения. До этого с 1979 года он работал в угольной отрасли.

"С углем тесно связана моя жизнь, начиная от полученного образования и заканчивая моей текущей работой. По профессии я горный инженер, и первые несколько десятков лет работал непосредственно в угольной промышленности", - говорил он ранее в интервью ТАСС.