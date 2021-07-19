Цена нефти марки Brent опустилась ниже $69 за баррель впервые с 31 мая

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в сентябре 2021 года на лондонской бирже ICE ускорила снижение до $68,75 за баррель (-6,58%), свидетельствуют данные торговой площадки на 19:47 мск.

В последний раз цена Brent находилась ниже $69 за баррель 31 мая текущего года.

К 19:53 мск цена сорта Brent ускорила падение и находилась на уровне $68,62 за баррель, что на 6,75% ниже уровня закрытия предыдущей сессии. В то же время нефть марки WTI дешевеет до $66,31 за баррель (-7,34%).