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Голикова заявила, что объединение ФСС и ПФР может произойти не ранее 2023 года

Этот процесс предусматривает переходный период, отметила вице-премьер

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Объединение Пенсионного Фонда России (ПФР) и Фонда социального страхования (ФСС) может произойти не ранее 2023 года, к этому процессу относятся осторожно, он предусматривает переходный период. Об этом в понедельник заявила вице-премьер Татьяна Голикова на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

"Дело в том, что мы работаем по этому направлению, я имею в виду унификацию страховых взносов, возможности объединения социальных фондов - пенсионного и социального страхования - очень давно. Относимся к этому крайне осторожно и крайне взвешено, и делаем это с соответствующим переходным периодом. В рамках предложений, которые мы формулируем, это 2023 год", - сказала она.

Голикова, выступая на Гайдаровском форуме 2018 года, сообщила о рассмотрении вопроса по объединению трех государственных внебюджетных фондов в 2018 году. По ее словам, этот вопрос обсуждали Счетная палата с Минфином. Она подчеркнула, что по опыту большинства аналогичных институтов в мире объединенный фонд обязательного социального страхования должен представлять собой уникальную управленческую структуру, находящуюся не в государственной, а в публичной собственности.

Теги
Голикова, Татьяна АлексеевнаРоссия
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