Индекс Dow Jones упал на 2,6% на фоне опасений относительно дельта-штамма коронавируса

НЬЮ-ЙОРК, 19 июля. /ТАСС/. Американский промышленный индекс Dow Jones в понедельник снизился на 904,42 (2,61%) пункта во время фондовых торгов в США в свете опасений относительно распространения дельта-штамма нового коронавируса.

К 12:52 по времени Восточного побережья США (19:52 мск) указанный индекс установился на отметке 33 783,43 пункта. Индекс S&P 500 снизился на 86,24 пункта (1,99%) и оказался на отметке 4 240,92 пункта. Индекс электронной биржи NASDAQ сократился на 213,32 пункта (1,48%), до 14 213,92. Торговая сессия еще не завершилась.

Согласно оценкам газеты The Wall Street Journal, инвесторы опасаются того, что распространение штамма "дельта" может помешать восстановлению мировой экономики. "Появление этого варианта "дельта", являющегося более заразным, поставило под вопрос устойчивость восстановления и открытия [экономики]", - приводит издание слова специалиста инвестиционной компании Fiera Capital Кэндис Бэнгсанд.