Фондовые торги в США завершились снижением из-за опасений по поводу дельта-штамма COVID-19

НЬЮ-ЙОРК, 19 июля. /ТАСС/. Ключевые индексы снизились по итогам торговой сессии в понедельник в свете опасений относительно распространения дельта-штамма нового коронавируса.

Американский промышленный индекс Dow Jones сократился на 725,81 (2,09%) пункта, до 33 962,04 пункта. Во время сессии Dow Jones падал на 900 пунктов и больше, но позже несколько восстановил потери. Индекс S&P 500 снизился на 68,67 пункта (1,59%) и оказался на отметке 4 258,49 пункта. Индекс электронной биржи NASDAQ сократился на 152,25 пункта (1,06%), до 14 274,98.

Согласно оценкам газеты The Wall Street Journal, инвесторы опасаются того, что распространение штамма "дельта" может помешать восстановлению мировой экономики. "Появление этого варианта "дельта", являющегося более заразным, поставило под вопрос устойчивость восстановления и открытия [экономики]", - приводит издание слова специалиста инвестиционной компании Fiera Capital Кэндис Бэнгсанд.

Нефть марки WTI подешевела. К 16:18 по времени Восточного побережья США (23:18 мск) цена поставок энергоносителя в августе понизилась на $5,27 (7,34%), до $66,54.