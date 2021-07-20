Мантуров: льготное автокредитование планируют распространить на электромобили с 2022 года

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил о планах распространить с 2022 года льготное автокредитование на электромобили. Об этом он заявил в интервью "Российской газете", опубликованном в понедельник на сайте издания.

"По-прежнему программой смогут воспользоваться те, кто покупает автомобиль впервые, семьи с детьми, работники здравоохранения, а также те, кто сдает старый автомобиль дилеру в трейд-ин. Мы также планируем распространить программы льготного лизинга и льготного автокредитования на низкоуглеродный транспорт: с 2022 года на электроавтомобили, а в последующем и на водородные. Это в соответствии с Концепцией по развитию производства и использования электротранспорта до 2030 года, которую мы разработали и внесли в правительство совместно с минэкономразвития", - сказал Мантуров.

При этом глава ведомства подчеркнул, что не может назвать сроки возобновления программы льготного автокредитования, добавив, что ведомство отслеживает ситуацию на рынке и исходит из спроса на нем. "Искусственно стимулировать продажи, когда они и так находятся на существенном подъеме, довольно странно", - пояснил Мантуров, уточнив, что в настоящее время на рынке наблюдается повышенный спрос на автомобили, продажи превышают показатели 2019 года.

Кроме того, глава министерства сообщил об отсутствии планов на введение ограничений на машины с двигателем внутреннего сгорания. Он добавил, что вместо запретов власти будут стимулировать покупку экотранспорта и расширять инфраструктуру под него.