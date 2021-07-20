Алтайские пчеловоды впервые начали экспортировать мед в Чехию

ТАСС, 20 июля. Пчеловоды Республики Алтай в рамках нацпроекта начали экспортировать мед в Чехию, в 2021 году регион уже поставил более 20 тонн меда, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального Минсельхоза.

"По данным федеральной таможенной статистики, в 2021 году из Республики Алтай экспортировано более 20 тонн меда в Чешскую Республику. В рамках реализации регионального проекта "Экспорт продукции АПК", являющегося составляющей нацпроекта "Международная кооперация и экспорт", в Чехию мед начал поставлять сельскохозяйственный потребительский перерабатывающий сбытовой кооператив "Чойский пчелоцентр", - сообщили в пресс-службе.

Там отметили, что этого удалось добиться благодаря получению пчеловодами господдержки на приобретение оборудования для переработки меда.

"В 2020 году из Республики Алтай мед не экспортировался. В 2019 году мед из региона экспортировали в Китай - более 21 тонны, в Беларусь - 60 кг. В 2021 году в числе экспортных стран пока только Чехия", - уточнили в пресс-службе.

В Республике Алтай официально зарегистрировано 254 пасеки, 7 227 пчелосемей.

Ранее министр сельского хозяйства региона Андрей Цыгулев сообщал ТАСС, что Минсельхозом России до Республики Алтай в 2021 году довели плановые показатели экспорта продукции агропромышленного комплекса в объеме $11 млн.