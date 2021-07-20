Предприниматели Москвы смогут пройти бесплатный курс по экспорту услуг

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Столичные предприниматели смогут присоединиться к бесплатной образовательной программе "Экспорт услуг", которую впервые проводит Московский экспортный центр совместно с Национальным исследовательским университетом "Высшая школа экономики" (НИУ ВШЭ), сообщила во вторник вице-мэр столицы Наталья Сергунина.

"Новый образовательный курс поможет доработать и сформировать план действий по экспорту услуг на зарубежные рынки. Запланировано восемь интерактивных занятий с преподавателями и спикерами международного уровня. Эксперты вместе с участниками разберут практические кейсы, проведут проектные групповые встречи и защитят свою стратегию. По окончании интенсива предприниматели получат сертификаты Высшей школы экономики", - сказала Сергунина, слова которой приводят на официальном портале мэра и правительства Москвы.

Для предпринимателей из разных сфер подготовили отдельные потоки. Участники курса из отрасли оказания услуг в креативных индустриях смогут узнать о кросс-культурных особенностях деловой коммуникации, ключевых элементах проектного менеджмента и управлении рисками и возможностями в экспорте креативных услуг. Предприниматели, занятые в сфере оказания услуг для бизнеса, научатся формировать и развивать конкурентные преимущества при выходе на зарубежные рынки, выстраивать стратегию переговоров, структурировать идеи и эффективно их презентовать.

"Московский экспортный центр регулярно проводит обучающие программы для экспортно ориентированного бизнеса. С 2018 года более 6 тыс. компаний приняли участие в занятиях, организованных Московской школой экспортера", - рассказал руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин, которого также цитирует пресс-служба.