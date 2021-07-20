Индекс деловой активности малого бизнеса России в июне остался в зоне роста

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Индекс деловой активности российского малого и среднего бизнеса в июне составил 52,7 пункта, сохранившись в зоне роста. Об этом свидетельствует ежемесячный индекс RSBI, который составляют Промсвязьбанк (ПСБ), бизнес-объединение "Опора России" и агентство Magram Market Research.

Значение индекса выше 50 пунктов означает рост деловой активности, ниже 50 - снижение. В январе 2021 года деловая активность находилась в зоне снижения и составляла 49,3 пункта, в феврале выросла до 51,6 пункта, в марте - до 52,2 пункта, в апреле - до 52,6 пункта, а в мае - до рекордных 54,6 пункта.

"Согласно Индексу RSBI, который в июне составил 52,7 пункта, деловая активность малого и среднего бизнеса остается в зоне роста, хотя и немного замедлилась по сравнению с рекордными показателями мая", - отмечается в исследовании.

Отступление от пиков деловой активности мая было ожидаемым на фоне третьей волны коронавируса и введения новых противоэпидемиологических ограничений, отметил вице-президент - директор дирекции продуктов и технологий среднего и малого бизнеса ПСБ Кирилл Тихонов, комментируя индекс. "Однако в целом показатели ведения бизнеса демонстрируют готовность предпринимателей к изменениям, связанным с пандемией, - об этом говорит сохранение индекса в зоне роста, положительная динамика фактических инвестиций, а также пиковый рост деловой активности среднего бизнеса, который в июне достиг 62,2 пункта", - добавил он.