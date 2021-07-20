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"Ъ": Mastercard может закрыть бренд Maestro

Возможное закрытие Maestro издание объясняет недостаточной прибыльностью бренда и низкими комиссиями по картам
© LanKS/Shutterstock/FOTODOM

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Международная платежная система Mastercard рассматривает вопрос о закрытии бренда дебетовых карт Maestro во всем мире. Об этом сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источники среди участников рынка.

Возможное закрытие Maestro собеседники издания объясняют недостаточной прибыльностью бренда и низкими комиссиями по картам. Кроме того, один из источников газеты отметил, что карты бренда не используются в интернет-коммерции, являющейся одним из наиболее активно развивающихся направлений для платежных систем.

По данным газеты, около 1% российских карт международных платежных систем приходится на кобейджинговые программы, в то время как в Белоруссии их доля составляет около 10%. Источники "Коммерсанта" сообщают, что в настоящий момент Mastercard ведет переговоры о закрытии Maestro с национальной платежной системой Белоруссии. При этом собеседники газеты подчеркивают, что консультации с белорусской платежной системой ведутся в рамках закрытия Maestro во всем мире.

Бренд Maestro был создан Mastercard в 1990 году. В России Maestro функционирует в кобейджинговом соглашении с оператором российской платежной системы НПСК по карте "Мир", что позволяет использовать совместно выпущенные "Миром" и Maestro карты за рубежом. Помимо совместной карты "Мира" и Maestro, у НПСК существуют карты с платежными системами JCB и UnionPay.

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