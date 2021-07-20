РЭО будет наказывать компании конфискацией мусоровозов за недобросовестный вывоз отходов

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Публично-правовая компания "Российский экологический оператор" (ППК РЭО) планирует ввести санкции для компаний, которые занимаются незаконной перевозкой отходов, отправлением мусоровозов на штрафные стоянки. При повторном обнаружении нарушений будет происходить конфискация транспортного средства, сообщил во вторник заместитель генерального директора компании по правовым вопросам и аналитическому сопровождению работы с федеральной схемой Алексей Макрушин.

Ранее вице-премьер РФ Виктория Абрамченко сообщила, что провести интеграцию федеральной схемы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) со спутниковой системой навигации ГЛОНАСС планируется в 2021 году. Это позволит отслеживать передвижение всех мусоровозов в стране.

"Достаточно большой проблемой является привлечение к ответственности. <…> Исходя из наших обсуждений с участниками рынка, с правоохранительными органами, мы видим, что наиболее эффективной мерой является отправление этого транспортного средства, которое перевозило отходы, на штрафную стоянку. А если эта проблема повторяется со временем, то возможно принятие такой меры как конфискация транспортного средства, которое используется для незаконной перевозки отходов", - сообщил он на пресс-конференции в ТАСС.

По словам Макрушина, задержание мусоровоза, на котором совершались нарушения по перевозке отходов, может происходить на несколько дней или даже недель. "Конечно, такие меры уже будут разрушать выстроенный бизнес по вывозу отходов на нелегальные свалки. Надо понимать, что это не просто самодеятельность, а бизнес", - отметил он.

Он отметил, что, если правительство РФ одобрит соответствующие предложения, то изменения будут внесены в Кодекс об административных правонарушениях. "Эта система ориентирована на то, чтобы выстроить контроль за движением всех мусоровозов, которые работают со всеми видами отходов. Конечно, часть, связанная с нормативно-правовым регулированием и внесением изменения в Кодекс об административных правонарушениях в виде использования штраф-стоянок и конфискации транспортных средств, на наш взгляд, это самая работоспособная мера", - заявил Макрушин.