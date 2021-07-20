Мишустин утвердил распоряжение о создании рабочей группы по водородной энергетике

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Председатель правительства России Михаил Мишустин подписал распоряжение о создании межведомственной рабочей группы по развитию водородной энергетики. Соответствующее распоряжение опубликовано во вторник на официальном портале правовой информации.

Как следует из распоряжения, межведомственную рабочую группу возглавит вице-премьер РФ Александр Новак. Его заместителями утверждены глава Минпромторга Денис Мантуров, глава Минэнерго Николай Шульгинов и замглавы Минэнерго Павел Сорокин. Ректор Санкт-Петербургского Горного университета Владимир Литвиненко назначен руководителем по научной деятельности - заместителем руководителя рабочей группы, генеральный директор Российского энергетического агентства Алексей Кулапин - секретарем рабочей группы.

Также в состав рабочей группы вошли глава Минэкономразвития Максим Решетников, министр транспорта Виталий Савельев, глава Минобрнауки Валерий Фальков, замглавы МИД Александр Панкин, заместитель руководителя аппарата правительства РФ Алексей Уваров, помощник президента РФ Максим Орешкин, спецпредставитель президента по связям с международными организациями по достижению целей устойчивого развития Анатолий Чубайс, замруководителя секретариата Новака Георгий Нозадзе и президент Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук.

Среди представителей российских компаний и корпораций в состав рабочей группы включены руководители и представители таких компаний, как "Газпром нефть", АФК "Система", ПАО "Камаз", "Сибур", "Газпром", "Новатэк", "Роснефть", Ростех, Росатом, УК "Роснано", ВЭБ.РФ.

Ранее на Петербургском международном экономическом форуме в июне Новак говорил, что правительство ставит перед собой несколько задач в области развития водородной энергетики. Одной из них вице-премьер назвал создание производства водорода, ориентированного на экспорт. По его словам, Россия могла бы занять около 20% на мировых рынках. Кроме того, кабмин считает важным разработать и вывести на отечественный рынок передовые водородные технологии, отмечал тогда Новак.