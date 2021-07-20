Цена развития участков трассы Казань - Екатеринбург не превысит 232,9 млрд рублей

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Предельная стоимость строительства и ремонта бесплатных участков трассы Казань - Екатеринбург, находящихся в ведении Росавтодора, составит не более 232,9 млрд рублей, сообщили ТАСС в пресс-службе Федерального дорожного агентства.

"Общая протяженность развития скоростного транспортного маршрута "Казань - Екатеринбург" по федеральным автомобильным дорогам, находящимся в ведении Росавтодора, составляет 547 км. Предельная стоимость работ по строительству, реконструкции, комплексному обустройству и капитальному ремонту автомобильных дорог федерального значения для развития указанного маршрута составляет 232,9 млрд рублей", - рассказали в Росавтодоре.

В компании отметили, что точная стоимость будет определена по результатам государственной экспертизы, которая завершится в 2022 году.

В апреле президент РФ Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию заявил, что строящаяся автомобильная трасса из Москвы в Казань должна быть продлена до Екатеринбурга, а строительство всей трассы завершено до 2024 года. Ожидается, что время в пути по новой автодороге от Казани до Екатеринбурга сократится в два раза: с 14 до семи часов.

Общая протяженность участка Казань - Екатеринбург составит 800 км. Дорога пройдет по существующей трассе М-7 и частично будет бесплатной. Протяженность платных участков будущей трассы - 288 км (от Дюртюлей до Ачита).