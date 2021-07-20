В Минпромторге заявили, что ведомство пока не одобрило поправки в РОП

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Минпромторг РФ пока не согласовал новые требования к утилизации товаров, изложенные в законопроектах, обеспечивающих реализацию концепции расширенной ответственности производителей (РОП). Ведомство также не ожидает дефицита товаров в магазинах. Об этом ТАСС сообщил статс-секретарь - заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов, чьи слова передала пресс-служба.

"Поправки в законопроекты "Об отходах производства и потребления" и "Об основах госрегулирования торговой деятельности в Российской Федерации", которые подготовлены коллегами из Минприроды в рамках проходящей в нашей стране реформы расширенной ответственности производителей (РОП), Минпромторгом пока не согласованы. Есть ряд вопросов, которые требуют более детальной проработки. Но из подготовленных законопроектов никак "не вытекают" пустые или полные полки в магазинах. Конечно, никакого дефицита ни по каким позициям не ожидается", - сказал он.

Подобные заявления, отметил замглавы Минпромторга, некорректны, а бизнесу нужно аккуратнее относиться к публичным высказываниям. "Минпромторг входит в правительственную рабочую группу по концепции РОП. Все вопросы нового регулирования должны широко обсуждаться и обсуждаются вместе с бизнес-сообществом. Уверен, работа будет продолжена", - заключил он.

Ранее Ассоциация компаний розничной торговли и Ассоциация компаний интернет-торговли заявили, что подготовленный Минприроды законопроект об ответственности производителей за утилизацию товаров и упаковки создает риски ухода торговли в "серую зону", а также "с большой долей вероятности" может привести к пустым полкам в магазинах.

Оператором электронной системы расширенной ответственности производителей за утилизацию товаров и упаковки может стать "Российский экологический оператор". Оператор системы будет контролировать взимание с компаний экологического сбора, анализировать отчетность и в случае каких-либо несоответствий направлять уведомления в Росприроднадзор. В рамках системы планируется создать несколько реестров: производителей товаров, импортеров, самих товаров, их упаковки, а также реестр тех, кто осуществляет обращение с отходами. С 2024 года предполагается установить запрет на реализацию в России товаров, сведения о которых не внесены в государственную систему учета отходов от использования товаров.