Авиарейсы между Крымом и Калугой станут круглогодичными

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июля. /ТАСС/. Авиакомпания "Азимут" запустит первые круглогодичные рейсы между Симферополем и Калугой в этом году, сообщили журналистам в среду в пресс-службе аэропорта Симферополя.

"Прямое авиасообщение между Симферополем и Калугой впервые станет круглогодичным. Авиакомпания "Азимут" продолжит летать по этому направлению весь зимний период - до весны 2022 года", - говорится в сообщении.

Уточняется, что до конца сентября полеты в Крым из Калуги и обратно осуществляются три раза в неделю самолетами авиакомпаний "Азимут" и "РусЛайн". Зимой прямые рейсы будут доступны дважды в неделю: по средам и воскресеньям.

По данным пресс-службы, всего этим летом аэропорт обслуживает рейсы по 63 направлениям.

С 2015 года у аэропорта Симферополя самая широкая маршрутная сеть в России на внутренних воздушных линиях в летний период. Крымский аэропорт ежегодно обслуживал более 5 млн пассажиров. Из-за пандемии международный аэропорт Симферополь в 2020 году обслужил 4,63 млн человек, что на 500 тыс. человек меньше по сравнению с 2019 годом. В этом году ожидается не менее 6 млн пассажиров.