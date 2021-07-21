"Аэроэкспресс" изменит расписание на Шереметьевском направлении в отдельные дни июля

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. "Аэроэкспресс" скорректирует график движения поездов на Шереметьевском направлении 23-25, 30-31 июля и 1 августа в связи с проведением плановых работ на железной дороге. Об этом говорится в сообщении компании.

Так, 23 и 30 июля с утра до 20:05 аэроэкспрессы из Шереметьево до Белорусского вокзала будут курсировать по стандартному расписанию. Будет отменен только поезд отправлением в 23:45 из аэропорта.

24 и 31 июля аэроэкспрессы в сторону Шереметьево буду ходить в 5:01, 7:00, 9:35, 12:05, 13:35, 14:49, 18:05, 20:05, 21:35. Рейсы из аэропорта до Белорусского вокзала проследуют в 5:15, 6:17, 8:31, 11:07, 12:42, 13:47, 18:17, 20:17, 21:47 и 23:17.

Уехать с Белорусского вокзала в аэропорт 25 июля и 1 августа можно будет в 5:54, 6:58 и 9:13, другие утренние рейсы до 11:35 включительно будут отменены (с 12:05 и до конца дня поезда будут курсировать по стандартному расписанию). Из аэропорта Шереметьево аэроэкспрессы будут ходить в 6:12 и 10:05, остальные утренние рейсы до 11:45 включительно будут отменены (с 12:05 и до конца дня аэроэкспрессы будут следовать по стандартному расписанию).

Компания увеличит частоту курсирования экспресс-автобусов. Они будут отправляться от станции метро "Ховрино" и из аэропорта Шереметьево каждые 10 минут в часы пик и каждые 15 минут в остальное время. При отправлении из аэропорта они будут делать дополнительную остановку около терминала "Аэроэкспресс". Пассажиры, пришедшие в железнодорожный терминал, смогут отправиться в Москву прямо от его выхода.

В "Аэроэкспрессе" отметили, что поездка в аэропорт на метро с пересадкой на экспресс-автобус позволит сэкономить время вылетающим пассажирам, поскольку автобусы идут по платной трассе и в течение 20 минут доставляют пассажиров ко входу в терминал В, откуда сейчас осуществляется большинство рейсов. Терминал "Аэроэкспресс" на Белорусском вокзале будет работать в обычном режиме. В случае прибытия пассажира на Белорусский вокзал сотрудники компании помогут подобрать оптимальный маршрут в аэропорт, сообщили в "Аэроэкспрессе".