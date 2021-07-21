В ЦБ заявили, что банкам следует извещать граждан об истекающем сроке вклада

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Банк России рекомендует предупреждать вкладчиков о приближающемся окончании срока вклада, а также объяснять им, как они могут дальше распорядиться своими сбережениями. Соответствующее информационное письмо опубликовано на сайте регулятора.

По данным ЦБ, в ряде случаев при автоматической пролонгации вклада ставка может снижаться вплоть до 0,001% годовых, а иногда средства просто переводятся на текущий счет, на который проценты не начисляются.

"Банк России получает обращения вкладчиков, особенно пожилого возраста, о том, что их не всегда информируют о завершении срока вклада и условиях его пролонгации", - отмечается в сообщении ЦБ.

В ЦБ считают, что банкам следует сообщать клиентам о возможностях продлить вклад на прежних или новых условиях либо вернуть деньги с процентами, а также предупреждать о том, на каких условиях средства останутся в банке, если вкладчики не предпримут каких-либо действий.