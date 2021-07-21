В Москве открыли прием заявок в акселератор для гостиничного бизнеса, туризма и общепита

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Предприниматели Москвы из сфер гостиничного бизнеса, туризма и общественного питания могут до 1 сентября подать заявку на участие в бесплатной акселерационной программе государственного бюджетного учреждения (ГБУ) "Малый бизнес Москвы" (МБМ). Об этом в среду сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

"Столичных предпринимателей из сфер гостиничного бизнеса, туризма и общественного питания приглашает поучаствовать в акселерационной программе ГБУ "Малый бизнес Москвы" (МБМ). Бесплатный акселератор был создан специально для компаний сферы услуг, наиболее уязвимых в период пандемии. В этом году пройдет уже третий поток обучения", - говорится в сообщении.

По словам главы столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексея Фурсина, с начала 2021 года прошли два потока акселерационной программы для бизнеса из сферы бытовых услуг и бьюти-индустрии. На участие в каждом из них подали более 100 заявок.

"По итогам прохождения бизнес-акселераторов предприниматели смогли перестроить маркетинговую стратегию, разработать новую линейку продуктов и услуг, а также увеличить клиентскую базу и объемы продаж", - приводится комментарий Фурсина в сообщении.

Акселерационная программа будет длиться семь недель, заявки на обучение принимаются до 1 сентября. После того, как прием заявок завершится, проведут онлайн-собеседование и конкурсный отбор проектов (преакселератор). Предпринимателей, подавших заявки, пригласят на вебинары, которые помогут лучше подготовиться к презентации проекта и пройти отбор.

"Основная часть программы начнется 16 сентября с нетворкинг-сессии. Участников ждет индивидуальная работа с преподавателями и экспертами, имеющими практический предпринимательский опыт. За время акселерационной программы предприниматели разработают стратегии развития проектов и пройдут теоретический курс, состоящий из серии вебинаров по развитию навыков, необходимых успешному предпринимателю", - говорится в сообщении.

Акселератор завершится демонстрационным днем, где участники поделятся результатами, которых они добились, работая с наставниками.