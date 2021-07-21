Меры по поддержке фермеров войдут в народную программу "Единой России"

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Выделение торговых мест на рынках, интернет-торговля и другие меры поддержки фермеров войдут в народную программу "Единой России", с которой партия пойдет на выборы в Госдуму в сентябре этого года. Об этом сообщается в Telegram-канале партии.

"В народной программе "Единой России" предусмотрят меры по поддержке сбыта фермерской продукции. В их числе - квоты при распределении торговых мест на рынках, развитие интернет-торговли и строительство перераспределительных центров на въезде в крупные города", - говорится в сообщении.

По словам директора крестьянско-фермерского хозяйства из Хакасии Максима Аткнина, у торговой площадки должны быть подъездные пути и парковки для проведения ярмарок для фермеров, производящих небольшие объемы продукции. "На таких площадках должны быть созданы возможности для хранения продукции (овощехранилища) и ее первичной переработки по фиксированным ценам. Наличие таких центров позволит избежать скачков цен в межсезонье", - приводятся слова Аткнина в сообщении.

"Единая Россия" проводит сбор предложений в народную программу партии. Единороссы провели стратегические сессии по поддержке семей с детьми и людей с инвалидностью, а также сессии, посвященные поддержке фермерства и медицины.

Президент РФ Владимир Путин 17 июня подписал указ о назначении выборов в Госдуму восьмого созыва на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они пройдут в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в Госдуму в единый день голосования должны пройти прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.