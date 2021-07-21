В Омской области разработают концепцию развития водного транспорта

ОМСК, 21 июля. /ТАСС/. Правительство Омской области, где с советского времени объем перевозимых по Иртышу грузов сократился почти в 52 раза, разработает концепцию развития водного транспорта. Об этом сообщила в среду пресс-служба областной администрации.

В 2019 году губернатор Омской области Александр Бурков на XVI Форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана рассказал, что в советское время грузооборот по Иртышу между Омской областью и южными регионами Казахстана составлял около 9 млн тонн в год, в 2019 году по реке было перевезено всего 175 тыс. тонн. Развитие судоходства позволит значительно - от 2,5 до четырех раз - снизить стоимость перевозки грузов, разгрузить и сохранить дороги.

"В среду, 21 июля, на заседании правительства Омской области принято решение о выделении 3,9 млн рублей для проведения научно-исследовательских работ по разработке концепции развития внутреннего водного транспорта в Омской области. Соответствующие изменения внесены в госпрограмму "Развитие транспортной системы Омской области", - сообщили в пресс-службе.

В правительстве отметили, что разработка концепции позволит региону принять участие в федеральных проектах, направленных на развитие внутренних водных путей РФ. К работам будут привлечены эксперты в этой области и научно-образовательные организации. Они займутся проработкой повышения конкурентоспособности внутреннего водного транспорта Омской области, изучением вопросов формирования мультимодальных перевозок с привлечением речного транспорта, разработкой механизмов перераспределения грузовых потоков и расчетом логистических моделей грузов.