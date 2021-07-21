"Автоваз" приостановит на два дня производство Lada Granta из-за нехватки электроники

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. "Автоваз" 22 и 23 июля приостанавливает производство Lada Granta (линия N5) из-за проблем с поставками электронных компонентов, сообщили ТАСС в пресс-службе "Автоваза".

"Линия Granta приостановит выпуск автомобилей 22-23 июля в связи с недопоставкой электронных компонентов", - отметили в пресс-службе.

Это третья остановка "Автоваза" за последние две недели. Ранее сообщалось, что приостановки на некоторых линиях связаны с недопоставками электронных комплектующих компании "Bosh Самара".

По оценке "Автоваза". глобальный дефицит на рынке электронных автокомпонентов продлится до 2022 года.

Ассоциация европейского бизнеса в России ранее заявляла, что ожидает текущим летом снижения объемов продаж в России у большинства автопроизводителей из-за дефицита электронных комплектующих во всем мире.

В последние месяцы мировые автопроизводители испытывают проблемы из-за дефицита на рынке полупроводников и других автокомпонентов. Американская General Motors, японская Toyota Motor, южнокорейская Hyundai Motor были вынуждены приостановить работу некоторых своих заводов или снизить объемы производства из-за перебоев в поставках микросхем.