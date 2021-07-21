Авиакомпания "Геликс" получит четыре вертолета для обслуживания туристов на Урале

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 21 июля. /ТАСС/. Авиакомпания "Геликс" заключила соглашение о поставке четырех вертолетов Ми-8МТВ и "Ансат" для развития путешествий на Урале и логистической поддержки предприятий топливно-энергетического комплекса России. Соответствующее соглашение подписано на полях авиасалона МАКС-2021 в подмосковном Жуковском в среду, сообщил ТАСС заместитель директора по стратегическому развитию "Геликса" Вадим Балдин.

"Авиакомпания "Геликс" в рамках МАКС-2021 заключила с АО "Вертолеты России" (входит в Ростех) соглашение о поставке четырех вертолетов Ми-8МТВ и "Ансат", начиная с 2022 года. Поставляемые вертолеты будут эксплуатироваться на Урале и в Западной Сибири, обеспечивая развитие вертолетных путешествий и логистическую поддержку для предприятий топливно-энергетического комплекса России", - сказал Балдин.

Авиакомпания "Геликс" зарегистрирована в 1991 году в Перми. В авиапарк входят 10 вертолетов Ми-8 и три самолета Ил-76. Вертолеты авиакомпании оказывают услуги поисково-спасательного обеспечения на Урале - в Перми, Екатеринбурге, Челябинске, выполняют экскурсионные полеты на Северный Урал, в том числе на плато Маньпопунер, перевал Дятлова, и обеспечивают логистическую поддержку компаниям топливно-энергетического комплекса в Западной Сибири.

Международный авиационно-космический салон МАКС-2021 продлится с 20 по 25 июля, для широкой публики открыт с 21 числа.