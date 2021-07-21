Действие антипиратского меморандума продлили до февраля 2022 года

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Правообладатели и представители IT-компаний продлили действие антипиратского меморандума до февраля 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба Роскомнадзора.

В среду на площадке ведомства состоялось заочное заседание участников меморандума о сотрудничестве в сфере охраны исключительных прав в эпоху развития цифровых технологий. "Представители отрасли единогласно решили продлить действие антипиратского меморандума до 1 февраля 2022 года", - говорится в сообщении.

Поисковики, подписавшие меморандум, после обращения правообладателей прекращали выдачу ссылок на нелегально размещенные в интернете произведения. За время его действия с ноября 2018 года из поисковой выдачи было удалено порядка 25 млн ссылок на ресурсы с пиратским контентом.

Практика стала основой для подготовки законопроекта, направленного на борьбу с распространением пиратского контента. В июне 2021 года законопроект внесен в Госдуму.