ОАК планирует ежегодно выпускать 230 самолетов к 2025 году

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) рассчитывает к 2025 году выпускать 230 самолетов каждый год, увеличив их число в 2,5 раза. Об этом заявил в среду глава ОАК Юрий Слюсарь в интервью телеканалу "Россия-24" в рамках авиасалона МАКС-2021.

"За три года мы фактически в 2,5 раза должны увеличить количество самолетов. К концу первой пятилетки, к 2025 году, по нашему плану финансового оздоровления 230 самолетов в год объединенная строительная корпорация будет выпускать", - сказал он.

По его словам, заводы корпорации в значительной степени "перевооружены", оснащены современным оборудованием.

Слюсарь отметил, что план финансового оздоровления ОАК реализуется с опережением. "Мы должны компактизировать структуру, ввести единые стандарты, унифицировать ряд подходов и функций. Все это одновременно с программой цифровой трансформации, с переходом на единую платфрому, единую информационную базу", - пояснил глава корпорации.

Ранее вице-премьер Юрий Борисов заявил, что с 2024 года ОАК должна производить более 100 гражданских самолетов ежегодно. Кроме того, Слюсарь сообщал о планах выпускать 36 самолетов "МС-21" каждый год к 2025 году.