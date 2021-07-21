Российские ОЭЗ заявили об оттоке резидентов из-за дополнительной ответственности бизнеса

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Статус резидентов особых экономических зон (ОЭЗ) становится менее интересен компаниям, так как бизнес не желает ради небольших преференций тратить свои ресурсы на отчетность и дополнительные бюрократические процедуры, в том числе прохождение проверок. Если не ввести новые льготы, инновационные компании будут чаще отдавать предпочтение работе на территории других стран, привлекая специалистов из России, считают участники совещания по теме привлекательности ОЭЗ технико-внедренческого типа, которое состоялось в Совфеде в среду.

"По количеству резидентов у нас снижение: если в прошлом году на этот момент было порядка 20 резидентов по статистике, сейчас 9. Чтобы выйти из этой ситуации, мы создали отдельный правовой статус, называется "Партнер", компании в основном заходят под этим статусом. Причина - компании не хотят подписываться под бизнес-планы, которые подразумевают в рамках соглашения еще и финансовые штрафные санкции в случае невыполнения, а мы сейчас видим, что конъюнктура рынка сильно меняется, особенно в сфере IT и инноваций. При этом они [компании] готовы находиться в этих площадках, не получая статус резидента, потому что текущие преференции для них не актуальны", - сказал гендиректор особой экономической зоны "Иннополис" Ренат Халимов.

В похожей ситуации оказались и резиденты ОЭЗ "Томск", сообщил ее гендиректор Константин Каминский. Он уверен, что многочисленные проверки, в том числе надзорных органов, заставляют действующих резидентов задуматься о выходе из ОЭЗ и снижают интерес других компаний.

"К ним приходит проверка не только Минэкономразвития, но и прокуратура, потому что резиденты получают федеральные преференции, от и до проверяют, даже с линейкой измеряют площадь помещения, которое они занимают, соответствует ли договору. <…> За 2020 год наши резиденты уплатили 610 млн налогов и сборов, льгот получили на 20 миллионов, это 3% от всей суммы. Когда разговариваем с потенциальными резидентами, они, видя эти цифры, говорят, [что не совсем очевидно], зачем им [становиться резидентами ОЭЗ]", - отметил Каминский.

Снижение интереса инновационного бизнеса к ОЭЗ приведет к тому, что компании сделают выбор в пользу индустриальных частных парков или вовсе уедут за границу, где условия работы покажутся им более выгодными, пришли к выводу гендиректор "Иннополиса" Халимов и его коллега - гендиректор ОЭЗ "Дубна" Антон Афанасьев.

Льготы на кадры

Привлечь внимание инновационных компаний к ОЭЗ можно с помощью новых льгот, например, на социальные выплаты, считает гендиректор компании "Элком+" - резидента томской ОЭЗ - Евгений Тепляков. По его мнению, для такого бизнеса важны профессиональные кадры, которым приходится платить большую зарплату, что влияет и на страховые выплаты. "Это для нас является основной статьей затрат. Последние годы она увеличивается колоссальными темпами", - объяснил Тепляков.

Гендиректор ОЭЗ "Санкт-Петербург" Тамара Рондалева высказалась о необходимости снижения для резидентов ОЭЗ страховых взносов с 30% до 7,6%. В апреле такой пониженный тариф предлагал глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов.

Замглавы Минэкономразвития Сергей Галкин заявил, что министерство рассматривает возможность такой льготы, при этом нужен обоснованный аргумент в ее потребности. "Здесь нужно возвращаться либо к отраслевому подходу, либо давайте посмотрим, как это можно аргументировать дополнительно, мне нравится аргумент о конкуренции глобальной. Мы такую работу проводим, провели сравнительный анализ других юрисдикций, предлагаемых альтернативных точек на карте мира по локализации инвесторов и предоставления условий ведения бизнеса. Будем использовать ее для аргумента, как можно режим защитить", - сказал Галкин.

О льготах ОЭЗ технико-внедренческого типа

С 1 января 2018 года вступили в силу изменения в Налоговый кодекс РФ, в соответствии с которыми продление сроков действия налоговых преференций для особых экономических зон технико-внедренческого типа (ОЭЗ ТВТ) затрагивает только часть резидентов - компании, занятые в области информационных технологий. Для всех остальных отменены льготы по нулевому налогу на прибыль в части зачисления в федеральный бюджет, тарифы страховых взносов составляют 28% вместо 14% (как было в 2017 году). Совет Федерации в феврале 2018 года внес законопроект о возвращении льгот, мотивируя это тем, что резиденты из-за отсутствия преференций покидают ОЭЗ. В 2020 году Минфин РФ отклонил законопроект.