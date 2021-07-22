Расходы ФОМС на премии своим сотрудникам в 2020 году выросли на 74%

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Расходы Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) на выплату премий в 2020 году выросли на 73,8% и составили 150,5 млн руб. Об этом говорится в заключении Счетной палаты на отчет ФОМС об исполнении бюджета за 2020 год.

"В общей сумме затраты на оплату труда, расходы на выплату работникам фонда премий в 2020 году составили 150 млн 498,6 тыс. рублей - 52,9% [от суммы расходов на выплату заработных плат], что больше аналогичного показателя 2019 года на 63 млн 911,1 тыс. рублей или на 73,8%", - говорится в материалах ведомства.

По данным Счетной палаты, на заработную плату работников фонда в 2020 году израсходовано 284 млн 257,6 тыс. рублей, что больше показателя 2019 года на 71 млн 124,3 тыс. рублей или на 33,4%. При этом на 1 января 2021 года численность списочного состава работников фонда составила 284 человек, укомплектованность - на уровне 85,3%.

Кредит для финансирования дефицита

Также ФОМС в 2020 году получил бюджетный кредит в размере 70 млрд рублей для финансирования дефицита бюджета.

"В 2020 году на пополнение остатка средств и с целью предотвращения временного кассового разрыва ФОМС предоставлен бюджетный кредит в сумме 70 млрд рублей. Обязательства по погашению кредита исполнены в установленные сроки до завершения финансового года", - говорится в материалах ведомства.

Счетная палата отмечает, что бюджет ФОМС в 2020 году исполнен с профицитом в сумме 32,229 млрд рублей при планируемом дефиците 1,378 млрд рублей. "Обеспеченность расходов бюджета фонда полученными доходами в 2020 году составила 101,4 %, что на 4,3 процентных пункта выше показателя 2019 года", - отмечает ведомство.