Структура "Газпрома" стала единым оператором газификации в регионах России

БАРНАУЛ, 22 июля. /ТАСС/. Компания "Газпром газификация", учрежденная ООО "Газпром межрегионгаз", получила статус единого оператора по газификации в регионах России. Об этом сообщил в четверг заместитель генерального директора "Газпром межрегионгаз" Юрий Пахомовский.

"Нами создана компания, зарегистрирована уже, называется "Газпром газификация". И вчера [по решению] правительства Российской Федерации эта компания стала официальным единым оператором газификации в Российской Федерации", - сказал он.

Как уточнил секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак на проходившем в Барнауле совещании о ходе газификации Алтайского края, в настоящее время фракция партии в Государственной думе РФ подготовила поправки в законопроект о газоснабжении, которые вводят понятие единого оператора газификации. В первую очередь оператор необходим для программы социальной газификации.

"Они (компании, которые назначаются оператором для осуществления газификации - прим. ТАСС) будут полностью отвечать за строительство газовых сетей, инфраструктуру последней мили и за техприсоединение. Таким образом снимается дополнительная нагрузка на наши муниципалитеты, регионы. Упрощаются при этом процедуры подключения", - отметил он.

О программе социальной газификации

Президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию в апреле этого года поручил в 2021-2022 годах ускорить газификацию домовладений, которые не подключены к внутрипоселковым газопроводам, и сделать это без привлечения средств населения. Речь идет о догазификации тех населенных пунктов, где до 2020 года были проложены внутригородские и внутрипоселковые газораспределительные сети, а их расстояние от газораспределительной сети до земельного участка потребителя не превышает 200 м, объем потребления газа - не более 7 куб. м газа в час. В рамках этой программы газ будет бесплатно подведен к границе участка, а от забора до самого дома - уже за счет собственника.

Ранее вице-премьер Александр Новак сообщал, что порядка 4 млн домовладений из 36 тыс. населенных пунктов в РФ можно будет бесплатно подключить к газу к 2023 году по данной программе. Сроки будут определены к 1 августа. Как ранее сообщал генеральный директор ООО "Газпром межрегионгаз" Сергей Густов, размер необходимых инвестиций в проект составляет 578 млрд рублей.