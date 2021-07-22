Роскачество обнаружило токсичное вещество в продукции бренда женского нижнего белья

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Роскачество проверило женское нижнее белье и обнаружило в одном из образцов токсичное вещество. Об этом говорится в сообщении организации.

В рамках контроля за качеством товаров легкой промышленности Роскачество представило результаты исследования женского нижнего белья 20 российских и зарубежных брендов. Это в том числе Incanto, Intimissimi, Women'secret, Victoria's Secret, Oysho, Tezenis, Triumph, H&M, Uniqlo, "Дефиле" и другие.

"В нижнем белье (трусы) Incanto (произведено в Китае) содержание стирола оказалось почти в 10 раз выше нормы. Данная продукция не имеет права продаваться в магазинах. <...> Закупочная стоимость изделия составила 850 рублей", - отмечается в сообщении.

В организации также сообщили о том, что низкую гигроскопичность (способность материала поглощать и удерживать влагу) при лабораторных испытаниях показало произведенное в Китае нижнее белье Incanto, Kiabi, Deceо и Innamore, Women'secret из Мьянмы, вьетнамское Oysho, Tezenis (Шри-Ланка) и белорусское Milavitsa. Из товаров российских производителей низкая гигроскопичность оказалась у бренда "Дикая орхидея" (Wild Orchid). Производители, выпускающие данные изделия, нарушают требования российского законодательства, подчеркнули в Роскачестве.

Эксперты пояснили, что негигроскопичный материал сохранит влагу на поверхности, что приведет к опрелостям и грибковым заболеваниям. Информация о нарушениях предоставлена производителям, органам сертификации, а также в контрольно-надзорные органы. В Роскачестве отметили, что по результатами исследования некоторые из производителей сразу отозвали партию нижнего белья из продажи, ужесточили требования к качеству материалов, а также провели внеплановую проверку образцов. В организации считают, что источник проблем может заключаться в методах лабораторий, которые проводят испытания нижнего белья.

Кроме того, выяснилось, что в нескольких случаях документы производителям выданы органами по сертификации, которые уже прекратили свою деятельность. Роскачество считает необходимым провести инспекционный контроль в отношении таких изделий. При этом в организации сообщили о том, что нижнее белье (трусы) российского производства "Дефиле", Palmetta и Comazo, китайского Uniqlo, вьетнамского Triumph, H&M из Бангладеш, а также Intimissimi, Calvin Klein и Victoria's Secret, произведенные в Шри-Ланке, полностью соответствуют российскому законодательству. К товарам этих производителей у экспертов Роскачества не возникло замечаний.