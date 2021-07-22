В Москве реорганизуют бывшую промзону на Бережковской набережной

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Бывшую промзону на Бережковской набережной реорганизуют. Проект решения о комплексном развитии территории одобрили на заседании градостроительно-земельной комиссии Москвы, сообщается в четверг на официальном сайте мэра Москвы.

"В рамках проекта "Индустриальные кварталы" будет реорганизована территория бывшей промзоны Бережковская набережная общей площадью более 26 гектаров. Реализация проекта позволит городу получить 12,5 тыс. рабочих мест. Инвестиции в новый объект на западе Москвы превысят 150 млрд рублей, ожидаемый бюджетный эффект - 4,3 млрд рублей в год", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы Владимира Ефимова.

Комплексное развитие территорий бывших промзон Москвы в рамках проекта "Индустриальные кварталы" позволит получить городу около 500 тыс. рабочих мест и почти три триллиона рублей поступлений в бюджет, а общий объем инвестиций составит более семи триллионов рублей.

На территории бывшей промзоны возведут более 660 тыс. кв. м недвижимости, половина придется на жилье.

"Столько же в новом индустриальном квартале займет нежилая застройка: офисы, объекты торговли, высокотехнологичные производства, детский сад, школа, а также храмовый комплекс. Проект будет реализован к 2029 году", - рассказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров

Первый договор о комплексном развитии территории в Москве был заключен в июле 2020 года. Он касается территории бывшей промзоны Октябрьское Поле. Инвестиции в ее развитие составят порядка 14 миллиардов рублей, бюджетный эффект - около 1,8 миллиарда рублей. Инвестор планирует завершить строительство до 2024 года.