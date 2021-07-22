Москва стала лидером по применению офсетных контрактов

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/.Специалисты юридической компании You & Partners провели исследование и выяснили, что Москва стала лидером среди российских регионов по применению офсетных контрактов. Об этом сообщается в четверг на официальном сайте мэра Москвы.

"Москва стала лидером среди российских регионов по применению офсетных контрактов. С 2017 года в столице заключено уже пять таких контрактов с совокупным объемом инвестиций почти 13 млрд рублей, что составляет более 80% от общего объема заключенных в России офсетных контрактов", - говорится в сообщении.

По словам заместителя мэра Москвы Владимира Ефимова, в 2017 году столица стала первым регионом страны, который начал заключать офсетные контракты с бизнесом, а также совместно с Минэкономразвития России принимала активное участие в разработке поправок в закон о контрактной системе, которые регламентируют этот механизм госзакупки.

"У нас заключено пять офсетных контрактов в важных для города сферах - фармацевтике, производстве медицинских изделий и продуктов питания. Совокупный объем частных вложений в проекты составит 12,9 млрд рублей, а взамен мы закупим продукцию этих предприятий на 72,7 млрд рублей", - рассказал Ефимов.

Столица лидирует в этом направлении благодаря работе по привлечению инвесторов к офсетным контрактам, которую ведет правительство Москвы. Локализуя производство в городе, например на территории особой экономической зоны "Технополис Москва", компания может получить существенные налоговые льготы. Кроме того, специалисты правительства Москвы оказывают инвестору консультационную поддержку и сопровождают его на протяжении всего срока действия соглашения.

Как отметили исследователи, в качестве механизма сотрудничества государства с бизнесом в промышленности офсетный контракт считается привлекательным и многообещающим для любого региона страны. Он позволяет привлечь частные средства для создания важного импортозамещающего производства. Заключая офсетные контракты, город обеспечивает экономию при закупках в социально значимых сферах, увеличение налогооблагаемой базы и создание новых рабочих мест для москвичей.