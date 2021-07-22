РБК: главы крупнейших банков предупредили ЦБ о последствиях регулирования экосистем

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Главы крупнейших российских банков предупредили Банк России о том, что предложенные им ранее предложения по регулированию экосистем приведут к нарушению тех или иных нормативов достаточности капитала более чем 100 банками, а также к закрытию отделений в небольших городах. Об этом в четверг пишет издание РБК со ссылкой на письмо главы Сбербанка Германа Грефа, главы ВТБ Андрея Костина, председателей правлений Газпромбанка и "Открытия" Андрея Акимова и Михаила Задорнова, а также президента Ассоциации банков России Георгия Лунтовского.

Банк России в июне в докладе для общественных консультаций "Регулирование рисков участия банков в экосистемах и вложений в иммобилизованные активы" предложил повысить требования к капиталу для банков, развивающих крупные экосистемы. Как пишет издание, регулятор планирует к 2023 году установить для банков риск-чувствительный лимит (РЧЛ): предельную долю вложений кредитной организации в иммобилизованные активы относительно ее совокупного капитала. Для ее расчета РЧЛ кредитные организации должны будут разбить все иммобилизованные активы на группы, умножив их объем на специальные повышающие коэффициенты иммобилизации. Результат должен вписаться в лимит на уровне 30% капитала банка (к 2025-2027 годам), и если он будет превышен, то скорректированная стоимость активов должна вычитаться из капитала, что будет оказывать давление на основные нормативы банка.

Из 377 проанализированных банков 190 могут не вписаться в предлагаемый регулятором РЧЛ, говорится в письме. Превышение лимита потребует от участников рынка вычесть из капитала 1,75 трлн рублей, что снизит базу, по которой рассчитываются ключевые нормативы достаточности собственных средств. В результате 46 банков пробьют минимальный норматив достаточности капитала (Н1.0) в 8%, а еще 66 банков, в том числе два системно значимых, не смогут соблюсти норматив с учетом надбавок.

Авторы письма отмечают, что 58 банков, большинство из которых составляют региональные финансовые организации, потеряют более 5% капитала. "В число банков, капитал которых сократится, входят преимущественно банки с развитой филиальной сетью, включая многие крупнейшие банки в своих регионах", - говорится в тексте обращения. Как пояснили источники издания на финансовом рынке, близкие к обсуждению, банковские отделения по новым правилам будут относиться к первой группе иммобилизованных активов в случае, если их оценка будет находиться в пределах 10% от капитала, либо к третьей. Чем больше отделений у банка, тем больше его основных средств будут попадать в третью группу с наивысшим коэффициентом.

"Наибольший объем вычета будет характерен для розничных банков с крупной сетью филиалов, особенно в городах с небольшим населением, так как для таких отделений характерно высокое соотношение стоимости филиала к объему привлеченных средств и выданных кредитов", - говорится в письме.

Банкам придется закрывать в первую очередь отделения в городах с маленьким населением, чтобы приспособиться к новым правилам. Это ухудшит доступность банковских услуг в отдаленных регионах и в регионах с низкой плотностью населения. "Подобный результат находится в противоречии с заявленными целями Банка России и правительства Российской Федерации", - заключают авторы письма.