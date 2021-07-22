Льготникам будут компенсировать затраты на газификацию в 30 из 85 регионов

БАРНАУЛ, 22 июля. /ТАСС/. Треть российских регионов - 30 из 85 - приняли нормативные акты для компенсации затрат на подключение к газу домов льготных категорий граждан, например, многодетных семей и ветеранов. Они будут покрывать от 50% до 100% затрат на покупку и установку в их домах газового оборудования, сообщил в четверг во время рабочей поездки в Алтайский край секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак.

Ранее он сообщал, что власти РФ начали составлять адресный перечень льготников, которые смогут получить бесплатно газовое оборудование по программе социальной газификации домов. По его словам, набор минимально необходимого оборудования для домовладения будет стоить 50-60 тыс. рублей, а с учетом его монтажа и настойки - в пределах 100 тыс. рублей.

"У нас большое количество категорий льготных граждан: ветераны Великой Отечественной войны, малоимущие, многодетные семьи, ветераны труда и другие. 30 регионов на сегодняшний день из 85 уже приняли у себя необходимый нормативный акт, который регулирует вопросы поддержки этих категорий граждан. Где-то идет компенсация 50% [затрат на подключение домовладений к газу], для каких-то категорий 75%, есть категории, которые полностью на 100% проводят это подключение бесплатно", - сказал Турчак.

Он уточнил, что примером такого региона может быть Алтайский край, где с 2022 года льготники смогут получать до 50 тыс. рублей компенсации затрат на газификацию. Необходимые затраты будут учтены в бюджете края в плановом периоде 2022-2023 годов. В последующем сумма будет увеличена до 100 тыс. рублей.

Ранее вице-премьер РФ Александр Новак сообщал, что порядка 4 млн домовладений из 36 тыс. населенных пунктов в РФ можно будет бесплатно подключить к газу к 2023 году по данной программе. Сроки будут определены к 1 августа. Как ранее сообщал генеральный директор ООО "Газпром межрегионгаз" Сергей Густов, размер необходимых инвестиций в проект - 578 млрд рублей.

Президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию в апреле этого года поручил в 2021-2022 годах ускорить газификацию домовладений, которые не подключены к внутрипоселковым газопроводам, и сделать это без привлечения средств населения. Речь идет о догазификации тех населенных пунктов, где до 2020 года были проложены внутригородские и внутрипоселковые газораспределительные сети, а их расстояние от газораспределительной сети до земельного участка потребителя не превышает 200 м, объем потребления газа - не более 7 куб. м газа в час. В рамках этой программы газ будет бесплатно подведен к границе участка, а от забора до самого дома - уже за счет собственника.