Число самозанятых в Кузбассе за первое полугодие выросло вдвое

КЕМЕРОВО, 22 июля. /ТАСС/. Количество зарегистрированных в Кузбассе самозанятых граждан за полгода с начала 2021 года выросло вдвое - до 29 тыс., сообщил в четверг ТАСС губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

По итогам 2020 года самозанятыми в Кузбассе стали выше 12,5 тыс. человек, это почти вдвое больше, чем региональные власти прогнозировали в начале введения специального налогового релиза в июле прошлого года. В 2020 году для самозанятых в Кузбассе были доступны только меры нефинансовой поддержки - это бесплатные консультации и образовательные курсы на базе центра "Мой бизнес".

"В Кузбассе зарегистрировалось уже более 29 тыс. самозанятых. Новый налоговый режим оказался очень популярен у кузбассовцев - только за последние полгода число самозанятых увеличилось вдвое. При этом 80% самозанятых ранее никогда не были предпринимателями. Водители, грузоперевозчики, фотографы, репетиторы, няни смогли официально оказывать услуги, не регистрируясь в качестве ИП", - сообщил Цивилев.

Он отметил, что предпринимателей привлек именно такой налоговый режим, поскольку он прост и удобен. В этом случае не нужно сдавать отчетность, достаточно лишь установить приложение на телефон и платить налоги по пониженной ставке.

"К тому же статус самозанятого позволяет сегодня пользоваться всеми действующими мерами государственной поддержки, которые ранее распространялись только на малый и средний бизнес", - отметил губернатор Сергей Цивилев.

Исполняющий обязанности начальника департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства Кузбасса Антон Ефремов сообщил ТАСС, что наиболее востребованными видами деятельности среди самозанятых является репетиторство, рекламная деятельность, строительные работы и ремонт помещений, оказание косметических услуг на дому, фото- и видеосъемка на заказ, реализация продукции собственного производства, проведение мероприятий и праздников, юридические консультации и ведение бухгалтерии, удаленная работа через электронные площадки, сдача квартиры в аренду посуточно или на долгий срок, услуги по перевозке пассажиров и грузов.

Руководитель Центра поддержки предпринимательства "Мой бизнес" Ольга Часовских рассказала, что число самозанятых в Кузбассе увеличилось в том числе благодаря работе центра. Предприниматели могут получить в центре "Мой бизнес" консультации о том, как зарегистрироваться в качестве самозанятого, как и когда платить налоги, какими видами деятельности можно заниматься. Кроме того, центр проводит обучающие программы, вебинары с ФНС, помогает предпринимателям принять участие в выставках, форумах и бизнес-миссиях.

В 2020 году прошла крупная обучающая программа по основам предпринимательского дела, где начинающим предпринимателям рассказали, как реализовать проект от бизнес-идеи до реализации продукта. В этой программе приняли участие более 200 человек. В августе текущего года она состоится вновь.

"Через чат мы анонсируем все эти активности. Отвечаем на вопросы, люди делятся там своим опытом, рассказывают о своих услугах. Таким образом у нас формируется целое сообщество, где предприниматели могут получить полезную информацию и пообщаться между собой", - сказала Часовских.

Самозанятые без просроченных кредитов и негативной кредитной истории могут получить возвратные льготные займы от Госфонда поддержки предпринимательства Кузбасса в размере от 100 тысяч до 500 тыс. рублей. Размер доступного кредита будет зависеть от стажа предпринимателя.

Заместитель генерального директора Фонда поддержки предпринимательства Кузбасса Наталья Оськина сообщила ТАСС, что условия выдачи льготных займов самозанятым, которые зарегистрированы уже более 12 месяцев, были изменены, а сумма займа - увеличена. "С залогом сумма займа может составить до 500 тыс. рублей. Что касается начинающих самозанятых - тех, кто только зарегистрировались или работают менее года, для них доступны без залога займы до 100 тыс. рублей, с залогом - до 300 тыс. рублей. Минимальная ставка - от 2,75% годовых, максимальная - не более ключевой ставки ЦБ РФ, на сегодня это 5,5%", - сказала Оськина. Фонд ожидает в скором времени получить первые заявки на данную меру поддержки, сообщество уже проявило интерес к ней.

О режиме

Режим самозанятых появился в РФ как пилотный проект, с 1 января 2019 года он начал работать в Москве, Татарстане, Московской и Калужской областях. С 1 июля 2020 года все регионы получили возможность вводить на своей территории налоговый режим для самозанятых. Он предусматривает, что граждане, оказывающие платные услуги без привлечения наемных работников, должны отчислять в бюджет только 4% от суммы своего дохода при работе с физическими лицами и 6% - при работе с компаниями.