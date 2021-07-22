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ЕЦБ сохранил базовую процентную ставку по кредитам на нулевом уровне

Кроме того, ставка по краткосрочным кредитам осталась на уровне 0,25%

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Европейский центральный банк (ЕЦБ) сохранил базовую процентную ставку по кредитам на нулевом уровне. Соответствующее решение принято по итогам заседания совета управляющих ЕЦБ.

Ставка по депозитам также осталась на прежнем уровне - минус 0,5%, ставка по краткосрочным кредитам ЕЦБ - на уровне 0,25%.

Совет управляющих ожидает, что "ключевые процентные ставки будут сохраняться на нынешнем или более низком уровне до тех пор, пока прогноз по инфляции не станет стабильно приближаться к уровню ниже 2%", говорится в сообщении ЕЦБ.

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