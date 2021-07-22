Медведев указал на задержки в выполнении программ по развитию технологий в России

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Программы, принятые в России для развития технологий, далеко не всегда исполняются в полном объеме и с соблюдением намеченных сроков. Об этом заявил в четверг зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, добавив, что властям важно контролировать эти показатели.

"Основные направления реализации нашей политики в сфере технологий определены стратегиями, программами. Они далеко не всегда исполняются в полном объеме и с соблюдением намеченных сроков", - сказал он на совещании по технологическому развитию страны.

Как считает Медведев, очень важно контролировать и сроки, и объемы исполнения таких программ. Однако главное, продолжил он, "чтобы происходили качественные изменения на этом направлении". "А здесь у нас где-то есть успехи, а где-то этих успехов, к сожалению, пока немного", - резюмировал замглавы СБ РФ.