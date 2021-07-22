АСИ сформирует банк идей со всей России для проектирования новых турпродуктов

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Агентство стратегических инициатив (АСИ) в рамках всероссийского конкурса "Открой свою Россию" сформирует банк идей для проектирования новых турпродуктов. Об этом сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе агентства.

"На первом этапе АСИ принимает заявки и формирует банк идей со всей России для проектирования новых турпродуктов. Подать заявку нужно до 26 июля. Затем конкурсная комиссия выберет 30 команд-финалистов с 60 маршрутами, которые станут участниками специально разработанной обучающей акселерационной программы. В нее войдут модули, посвященные стратегическому видению турпродукта и формированию его образа, созданию бизнес-моделей и актуальных ценностных предложений. Акселератор поможет усовершенствовать заявленные проекты и создать новые на основе идей, заявленных на сайте zagorizont.me. Победителей объявят в конце ноября", - сказали в пресс-службе.

Организаторы принимают заявки от создателей авторских маршрутов, включающих знакомство с природными, историческими и культурными достопримечательностями, особенностями региональной кухни, локальными промыслами и интересными людьми. Это могут быть проекты в сфере промышленного туризма, этно- и гастротуризма.

"Мы подробно изучили международный опыт, эволюцию концепции отдыха и подходы к созданию конкурентоспособного туристского продукта и уверены, что запоминающийся опыт - наиболее эффективный двигатель роста любой местной экономики. У путешественника должно быть чувство обогащения от погружения в местную культуру и ощущение себя частью общей истории. Поэтому основа нашего проекта и маршрутов - люди. Они расскажут историю страны и тех, кто в ней живет, покажут природные и культурные достопримечательности через активности, опыт, эмоции и впечатления", - сказала директор инициатив по развитию туризма, экологии и климату АСИ Ольга Захарова, слова которой привела пресс-служба.