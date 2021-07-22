Эксперты считают, что экономические связи между федеральными округами РФ следует усилить

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Экономическая интеграция федеральных округов России, в том числе и через реализацию новых совместных проектов, должна быть усилена для сохранения целостности страны. Назначение вице-премьеров РФ кураторами федеральных округов будет способствовать укреплению связей между округами, а также решению экономических проблем внутри округов, считают эксперты и политологи, принявшие участие в пресс-конференции, посвященной решению президента и председателя правительства РФ о персональном закреплении за вице-премьерами кураторства над федеральными округами.

"Кураторство вице-премьеров над регионами обеспечит, с одной стороны, реализацию проектов, а с другой стороны, приведет губернаторов окончательно в "подчиненное" положение. То есть они будут именно губернаторами, управляющими регионами, а не представителями какой-то хозяйствующей в регионе элиты", - сказал директор Института нового общества, экономический обозреватель Василий Колташов. По его мнению, стремление добиться автономии, независимости, особенно культурной автономии, правильно и необходимо, но "все-таки, эта система несет в себе такой вот элемент разрушения, распада, и для того, чтобы этого не происходило, нужно обеспечить глубокую экономическую интеграцию" федеральных округов в составе РФ.

Схожее мнение высказал директор Института политических исследований Сергей Марков. Он отметил, что назначение вице-премьеров кураторами федеральных округов позволит создать механизм, который даст возможность регионам более эффективно решать экономические проблемы. "Сейчас <…> создают механизм, с помощью которого губернаторы свои экономические проблемы могут более эффективно решать", - сказал он.

Политолог Марат Баширов считает, что на данный момент речи о возможных попытках федеральных округов выйти из состава РФ не идет. "С точки зрения защиты национальных и культурных ценностей она [федерация] абсолютно устойчива. Честно говоря, не вижу каких-то серьезных крупных внутренних процессов, которые порождали бы у людей желание выйти из состава РФ", - сказал он.

Эксперт также отметил, что основные задачи назначенных кураторами вице-премьеров связаны с реализацией национальных проектов, пространственным развитием и выравниваем уровня жизни населения разных территорий России. Баширов также высказал мнение о том, что объединение дотационных регионов с регионами-донорами позволит быстрее и эффективнее решить последнюю задачу. "Мы на сегодняшний день знаем, что все-таки регионы, которые доноры, они получают деньги легче, и кредитное обеспечение в тех же коммерческих банках им легче себе организовать, нежели такому бедному региону. Таких у нас субъектов порядка 30, и, на мой взгляд, стоит в какой-то момент вернуться к вопросу объединения регионов", - пояснил он.

Кураторство над округами

19 июля премьер-министр РФ Михаил Мишустин объявил о том, что закрепил за вице-премьерами кураторство над федеральными округами. Теперь за Центральный федеральный округ будет отвечать Дмитрий Григоренко, за Сибирский - Виктория Абрамченко, за Северо-Западный - Татьяна Голикова, за Уральский - Юрий Борисов, за Южный - Марат Хуснуллин, за Приволжский - Дмитрий Чернышенко, за Северо-Кавказский - Александр Новак. Юрий Трутнев останется куратором Дальнего Востока и Арктики.