Средние цены на бензин в России за неделю выросли на 8 копеек

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Средние потребительские цены на бензин в России с 12 по 18 июля 2021 года выросли на 8 копеек и составили 48,31 рубля за литр, говорится в материалах Росстата.

Средние цены на бензин марки Аи-92 выросли на 6 копеек - до 45,52 рубля за литр. Бензин Аи-95 подорожал на 7 копеек - до 49,24 руб. за литр, а стоимость бензина Аи-98 возросла на 19 копеек - до 56,32 рубля за литр.

Дизельное топливо выросло в цене на 6 копеек - до 50,18 рубля за литр.

По данным Росстата, рост цен на бензин зафиксирован в 57 российских регионах, наиболее заметный отмечен в Грозном и Нальчике - на 1,6%, Иркутске - на 1,1%, Симферополе - на 1%.Снижение цен наблюдалось в Кызыле и Петрозаводске - на 0,8% и 0,1% соответственно.

В Москве и Санкт-Петербурге за отчетный период цены на бензин выросли на 0,2%. На наблюдаемых АЗС в Москве бензин марки Аи-92 можно было приобрести по цене от 44,7 до 46,08 рубля, марки Аи-95 - от 48,69 до 53,39 рубля, марки Аи-98 - от 49,99 до 59,09 рубля за литр.

В Санкт-Петербурге бензин марки Аи-92 стоил от 44,10 до 45,91 рубля, марки Аи-95 - от 47,80 до 50,50 рубля, марки Аи-98 - от 56,50 до 58,71 рубля за литр.

Объем производства бензина в РФ с 12 по 18 июля вырос на 0,4% по сравнению с предыдущей неделей - до 749,4 тыс. тонн. Производство дизельного топлива снизилось на 1% и составило 1 млн 429,1 тыс. тонн.