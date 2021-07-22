Производство гречки в России в июне выросло в 1,5 раза

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Производство гречки в России в июне 2021 года выросло на 50% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, производство риса за этот период увеличилось более чем на 100%. Об этом говорится в материалах Росстата.

"Производство риса составило 43,8 тыс. тонн, что в 2,2 раза больше, чем в июне прошлого года, и на 10,7% больше, чем в мае 2021 года. Гречки - 34,7 тыс. тонн, что на 50,6% больше, чем в июне прошлого года, но на 3,8% меньше, чем в мае этого года", - сообщили в ведомстве.

Выпуск продуктов питания в РФ в июне 2021 года вырос на 2,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По сравнению с июнем 2019 года производство продуктов питания увеличилось на 7,2%. За шесть месяцев 2021 года выпущено продукции на 1,7% больше, чем за январь - июнь 2020 года.

Производство пшеничной и пшенично-ржаной муки в июне составило 649,8 тыс. тонн, что на 7,1% больше, чем в июне 2020 года, и на 4% больше, чем в мае 2021 года. Тем не менее за шесть месяцев 2021 года ее выпуск снизился на 7,6% по сравнению с показателем за аналогичный период прошедшего года, составив 3,8 млн тонн.

Выпуск макаронных изделий в РФ в июне составил 119,2 тыс. тонн, что на 8,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года, и на 3,6% больше, чем в мае 2021 года.

Хлебобулочных изделий недлительного хранения выпечено 425,4 тыс. тонн, что на 3% меньше, чем в июне 2020 года, и на 1,9% меньше, чем в мае 2021 года. В целом за шесть месяцев 2021 года их произведено 2,6 млн тонн, что на 4,4% меньше, чем за январь - июнь прошлого года.

Производство подсолнечного масла

Объем производства подсолнечного масла и его нерафинированных фракций в РФ в январе - июне 2021 года снизился на 17,2% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года и составил 2,7 млн тонн.

Нерафинированного подсолнечного масла и его фракций в июне изготовлено 297,7 тыс. тонн, что на 35,7% меньше, чем в июне прошлого года, и на 22,9% меньше, чем в мае 2021 года. Рафинированного подсолнечного масла и его фракций - 162,9 тыс. тонн, что на 14,8% меньше, чем в июне прошлого года, и на 6,3% меньше, чем в мае 2021 года. Всего за первые шесть месяцев 2021 года его произведено 1,1 млн тонн. рафинированного масла, что на 17,3% меньше, чем за январь - июнь 2020 года.

Белого свекловичного сахара в июне изготовлено 72,4 тыс. тонн, что на 38,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года, но на 49,7% меньше, чем в мае 2021 года. За первое полугодие 2021 года сахара произведено 690 тыс. тонн, что на 28,7% меньше, чем за январь - июнь 2020 года

Шоколада и кондитерских изделий с сахаром произведено в июне 143,4 тыс. тонн, что на 7,1% больше, чем в июне 2020 года, и на 4,2% больше показателей мая 2021 года.

Производство мяса

Объем производства остывшего или охлажденного мяса крупного рогатого скота, свинины, баранины, козлятины, конины и оленины в январе - июне 2021 года в России вырос на 0,7% по сравнению с показателем за аналогичный период 2020 года и составил 1,5 млн тонн.

Мяса крупного рогатого скота, свинины, баранины, козлятины, конины и мяса прочих животных в июне произведено 252,9 тыс. тонн, что ниже показателей июня 2020 года и мая 2021 года на 3,2% и на 1,3% соответственно. Свинины парной, остывшей или охлажденной произведено в июне 229,1 тыс. тонн, что на 4,8% меньше, чем в июне 2020 года, и на 1,9% меньше, чем месяцем ранее. Говядины и телятины, в том числе и для детского питания, - 23,1 тыс. тонн, что на 16,9% больше, чем в июне 2020 года, и на 4,7% больше, чем в мае 2021 года, говорится в материалах Росстата.

По данным статистики, объем производства мяса домашней птицы и субпродуктов за шесть месяцев снизился на 2,6% и составил 2,3 млн тонн. Охлажденного мяса птицы произведено в июне 277,4 тыс. тонн, что на 1,3% больше, чем в июне 2020 года, но на 1,9% меньше, чем в мае 2021 года.

Вареных колбасных изделий выпущено в июне 148,4 тыс. тонн, что на 1,6% больше, чем в июне 2020 года, и на 5,2% больше, чем в мае 2021 года. За 6 месяцев производство колбасных изделий выросло на 3,2% - до 1,2 млн тонн. Мясных и мясосодержащих полуфабрикатов выпущено в июне 368,6 тыс. тонн, что на 12% больше июня 2020 года и на 1% меньше мая 2021 года. Всего за шесть месяцев 2021 года мясных полуфабрикатов изготовлено 2,1 млн тонн, что на 11,9% больше, чем за аналогичный период 2020 года.

Мороженой рыбы в июне произведено 180,9 тыс. тонн, что на 14,3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, но на 14,4% больше, чем в мае 2021 года. За шесть месяцев 2021 года ее изготовлено 1,3 млн тонн, что на 12,6% меньше, чем в январе - июне 2020 года. Филе рыбного мороженого выпущено 16,1 тыс. тонн, что больше показателей июня прошлого года и мая 2021 года на 54,5% и 52,6% соответственно. Свежего или охлажденного рыбного филе - 297,6 тонн, что на 5,7% больше, чем в июне 2020 года, но на 1,1% меньше, чем в мае 2021 года.

Производство переработанной и консервированной рыбы за шесть месяцев 2021 г. снизилось на 8,8% и составило 1,9 млн тонн. Рыбных консервов произведено в июне 39,1 млн банок, что меньше показателей июня 2020 года и мая 2021 года на 20,2% и на 6,6% соответственно. Рыбных пресервов в июне выпущено 20,4 млн банок, что на 13,9% больше, чем в июне 2020 года, но на 6,2% меньше, чем в мае 2021 года.

Производство пива

Производство пива (кроме отходов пивоварения) в России за январь - июнь 2021 года выросло на 1,3% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года и составило 400 млн декалитров (дал).

В июне по отношению к маю производство пива выросло на 6,8%. При этом по сравнению с июнем прошлого года производство пива снизилось на 1,8%.

Производство сигарет в январе - июне выросло на 5,2% в годовом выражении и составило 119 млрд штук. В июне производство сигарет снизилось на 6,7% по сравнению с июнем прошлого года, а к майским показателям - на 7,1%.

Объем производства питьевой и минеральной воды в январе - июне вырос на 10% - до 8,4 млрд полулитров, в июне - на 12,9%.