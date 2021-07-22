Добыча газа в России в июне выросла на 22,6%

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Россия в июне 2021 года увеличила добычу природного и попутного нефтяного газа на 22,6%, до 58,8 млрд куб. м. Об этом журналистам сообщили в Минэнерго, комментируя статистику Росстата.

"Что касается газовой отрасли, то восстановление экономической активности на внутреннем рынке, а также рост спроса на рынках дальнего зарубежья привели к аналогичному росту производства природного газа и попутного нефтяного газа в июне 2021 года, по данным ЦДУ ТЭК, на 22,6% относительно аналогичного периода прошлого года - до 58,8 млрд куб. м", - говорится в сообщении.

В статистике Росстата указывается, что в первом полугодии добыча природного газа выросла на 15%, до 337 млрд куб. м, а попутного газа - на 1,1% - до 48,7 млрд куб. м.