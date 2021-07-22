Госфинансирование первого в России завода белковых компонентов составит 300 млн рублей

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 22 июля. /ТАСС/. Правительство России поддержало проект первого производства отечественных белковых компонентов для новорожденных и детей до полугода, которое начнут создавать в Ханты-Мансийском автономном округе в 2021 году, его запуск намечен на 2022 год. На создание предприятия из бюджета России будет выделено 300 млн рублей, а общий объем финансирования составит 1,5 млрд рублей, сообщает в четверг пресс-служба Фонда развития Югры.

"Правительство России поддержало проект по производству белковых компонентов. Правительство выделит на реализацию проекта из федерального бюджета 300 млн рублей, а общий объем его финансирования составит 1,5 млрд рублей", - сказано в сообщении.

По данным региональных властей, инициатором проекта стала компания "Победа-1" (ГК "Молочный кит"), которая планирует вложить в него 500 млн рублей заемных и 700 млн рублей собственных средств. Директор департамента промышленности Югры Кирилл Зайцев сообщал журналистам, что инвестор получит от властей региона поддержку в возмещении половины затрат на модернизацию здания, покупку оборудования и реконструкцию цеха в размере около 240 млн рублей. Также инвестору предусмотрена поддержка на переработку молока, ее объем составит до 259 млн рублей.

Как сообщала ТАСС генеральный директор компании-инвестора проекта "Победа-1" Эльнара Ибрагимова, производство начнут создавать в Югре в 2021 году, запуск намечен на 2022 год. По ее словам, продукция будет востребована в Ханты-Мансийском автономном округе и за его пределами.

Производство разместится в поселке Алябьево на базе законсервированного завода "Советское молоко". Ежегодно предприятие будет производить более 5,6 тыс. тонн молочных продуктов, 435 тонн лактозы, 186 тонн изолята белка (пищевая добавка, получаемая из молочного белка, путем его фильтрации). В ходе реализации проекта будет создано 100 высокопроизводительных рабочих мест.