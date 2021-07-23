Более 27 тыс. предпринимателей Москвы с начала года решили пройти бизнес-обучение

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Свыше 27 тыс. предпринимателей с начала года стали участниками бесплатных обучающих мероприятий проекта "Малый бизнес Москвы" (МБМ), сообщила в пятницу вице-мэр столицы Наталья Сергунина.

"Более 27 тыс. человек с начала года приняли участие почти в 700 бесплатных деловых мероприятиях и программах МБМ. Недавно был запущен многоуровневый формат обучения по самым разным направлениям. Он включает в себя встречи с экспертами и серию онлайн-курсов. Такая структура позволяет комплексно охватить тему и ответить на большее количество вопросов", - сказала Сергунина, слова которой приводит официальный портал мэра и правительства Москвы.

Знания, которыми с участниками делятся топовые спикеры, помогут развить свое дело и оптимизировать бизнес-процессы, отметила вице-мэр.

По ее словам, уже прошли многоуровневые циклы по темам "Самозанятые", "Сайт компании и его продвижение", "Маркетинг", "Финансы, бухгалтерия и налоги", "Эффективные коммуникации". Среди программ обучения востребованы "Стартап-школа МБМ" и бизнес-акселераторы. За первое полугодие 2021 года число слушателей "Стартап-школы МБМ" составило более 1,1 тыс. человек - свыше 70% от числа участников за 2020 год. Здесь начинающие предприниматели за пять дней изучают основы открытия и ведения своего дела. После завершения можно получить помощь в подготовке документов для регистрации юридического лица или ИП в одном из центров услуг для бизнеса.

Для тех, кто хотел бы вывести свой бизнес на новый уровень, МБМ проводит бесплатные акселераторы, семинедельная интенсивная программа помогает запустить новые продукты и увеличить продажи. С начала этого года реализованы два потока акселерационной программы для предпринимателей из сферы бытовых услуг и бьюти-индустрии, на участие в каждом подали более 100 заявок. По итогам программы участники смогли перестроить маркетинговую стратегию, разработать новую линейку продуктов и услуг, а также увеличить клиентскую базу и объемы продаж. Осенью 2021 года состоится акселератор для гостиничного бизнеса, туризма и общественного питания.

Подобрать подходящее обучение можно, построив "Индивидуальную траекторию развития", которая доступна на сайте МБМ. После тестирования пользователь определяет свой уровень бизнес-компетенций, ставит цели и достигает их, следуя рекомендациям. Полное расписание мероприятий доступно на сайте МБМ. В выборе бизнес-обучения также поможет онлайн-сервис "Интерактивный помощник". Он адресно подбирает подходящую образовательную поддержку и другие виды помощи предпринимателям от города - от субсидий и аренды помещений до онлайн-продуктов, которые упрощают ведение бизнеса.