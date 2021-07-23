Мишустин поручил до 1 декабря предусмотреть финансирование строительства кампуса в Томске

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин по итогам рабочей поездки в Томск поручил Минобрнауки, Минфину и Минэкономразвития до 1 декабря предусмотреть финансирование в размере 18 млрд рублей на строительство межвузовского кампуса для 10 тыс. студентов в регионе. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба правительства РФ.

В 2019 году на Петербургском международном экономическом форуме администрация региона подписала с Минобрнауки РФ и ВЭБ.РФ соглашение о строительстве кампуса на 10 тыс. мест для всех шести вузов Томска, в котором будут инжиниринговые центры, технологические коворкинги, современные спортивные комплексы, фуд-корты. Стоимость его создания оценивается в 30 млрд рублей, строительство будет организовано в формате государственно-частного партнерства и начнется летом 2022 года. Как сообщил во время рабочей поездки в Томск Мишустин, федеральный бюджет выделит на реализацию проекта 18 млрд рублей.

"До 1 декабря Минобрнауки, Минфину и Минэкономразвития поручено предусмотреть финансирование на создание межвузовского кампуса в Томске. В период с 2021 по 2024 год на эти цели будет направлено 18 млрд рублей. Кампус планируется построить на левом берегу реки Томи на площади 52 га. Проект предусматривает размещение до 10 тысяч студентов", - говорится в сообщении пресс-службы кабмина.

Также по итогам рабочей поездки Мишустин поручил Минпросвещения, Минфину и Минэкономразвития предусмотреть в федеральном бюджете средства на строительство детского сада при Светленском лицее на 280 мест. Он разместится на томском левобережье - рядом с кампусом.

Томск претендует на звание одного из крупнейших мировых городов-университетов, центра экспорта образования и технологий. Для достижения этой цели все шесть вузов города, а также академические институты интегрируются в единый "большой университет". В "большом университете" к 2030 году будут учиться 100 тыс. студентов, из которых до 40% будут иностранцами, а совокупный бюджет всех вузов достигнет $1,5-2 млрд - больше, чем у МГУ, НИУ ВШЭ и СПбГУ.